«Вашингтон» начал переговоры с экс-тренером «Нэшвилла» Лавиолеттом

Питер Лавиоллет может стать новым главным тренером «Вашингтона».
«Кэпиталс» получили разрешение от «Нэшвилла» на переговоры со специалистом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Напомним, что «Вашингтон» ведет поиск нового главного тренера после увольнения Тодда Рирдена.
55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.
В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.
В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.