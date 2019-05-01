«Вашингтон» начал переговоры с экс-тренером «Нэшвилла» Лавиолеттом

может стать новым главным тренером .

«Кэпиталс» получили разрешение от на переговоры со специалистом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, что «Вашингтон» ведет поиск нового главного тренера после увольнения Тодда Рирдена.

55-летний Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.

В 2017 году тренер вывел «Предаторс» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4.

В сезоне-2017/18 «хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате .