Вратарь «Гомеля» про белорусский ОМОН: «У них абсолютно озверевшие глаза. Чем сильнее человек кричал, тем жестче били»

Вратарь «Гомеля» рассказал, как был задержан 9 августа, когда направлялся на день рождения друга.

– Так и не поняли, кто вас задержал? Пока ехали в отделение внутренних дел Железнодорожного района Гомеля, вас не били?

– По поводу задерживавшего подразделения сказать ничего не могу. Точно не ОМОН. Форма была темно-зеленая. Эти ребята не били. Они только задержали и дали понять, что с нами церемониться не будут, и отвезли в ЖОВД.

Стоило только подумать, что нас отпустят, как один из силовиков у одного из ребят нашел то ли чат, то ли он что-то написал в этом чате... Нас всех засунули в «Газельку» и отвезли в ЖОВД. Из всей компании задержанных между собой знакомы были лишь двое.

– Что произошло, когда вы приехали в отделение внутренних дел?

– Открылась дверь, затем открыли этот шкафчик, куда нас запихнули, я вышел первый. Возле двери стоят два омоновца в черном. Я не знаю, как описать даже... Наверное, поймут только те, кто был задержан в те дни... У них были абсолютно озверевшие, обезумевшие глаза, полные ненависти.

Сразу начались крики: «Руки за спину, голову вниз!» Заломили руки и побежали. Мы забежали на второй или третий этаж. Затем меня положили лицом в пол, руки за голову, лицом вниз, ноги широко раскинуты, несколько раз ударили дубинкой по ногам, ягодицам и спине. Все сопровождалось криками: «Суки, перемен захотели, сейчас получите перемен!»

Это был или шок, или адреналин, но больно не было, звуков не издавал. Видимо, поэтому легко отделался в сравнении со многими другими ребятами. Потом уже стало понятно, что чем сильнее человек кричал, тем жестче били. Также били за белые ленточки на руках и национальную символику. У кого-то нашли ножик, кто-то сопротивлялся.

Сложенные сзади руки давили на голову, минут через 15-20 лоб болел невероятно, дышать было тяжело, а голову поворачивать не разрешали – сразу прилетало. Единственные моменты, когда твой лоб и руки могли немного отдохнуть, – это выход в туалет (и то не сразу эта опция была доступна) и когда составляли протокол.

А так в этом положении мы пробыли до 3-4 ночи, получается, минимум шесть с половиной часов. Наглядно описано все происходящее на канале «The Люди».

Затем ОМОН уехал, нас связали «елочкой» (ноги соседей пересекаются и их связывают скотчем, а те, что ниже, кладут локти на сгиб коленей тем, кто выше – прим. Sports.ru), в таком положении мы пробыли до утра.

Утром уже потихоньку можно было переворачиваться, но с перевязанными накрест по парам ногами это было весьма проблематично. В туалет тоже ходили по двое.

Ночью после задержания составили протокол. Там была какая-то ахинея. Неверно указано место и время задержания.

– Некоторые считают, что омоновцы были под какими-то препаратами.

– Этого я не знаю, но взгляд был нечеловеческий. Может, это работа идеологов. Просто как объяснить, что во всех уголках страны они кричали одно и то же: «Перемен захотели?», «Заработать решил?», «Сколько заплатили? 50 рублей?»

А еще, уже смешно, но тогда было совсем невесело, я же, когда к другу шел, снял как раз 50 рублей как подарок. Ну, благо копеек в сумочке не нашел и пришлось этой пятидесяткой за проезд заплатить и там было уже чуть меньше. Но на мне все равно внимание заострили при обыске, мол, ну вот, почти 50 заработал. Это были милиционеры, так что пронесло, – приводит слова Мерзлова Tribuna.com.

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