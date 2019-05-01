«Салават» подал апелляцию в арбитражный суд. Клуб не хочет платить 215 млн рублей налога на роскошь

Генеральный директор Александр Курносов высказался касательно штрафа за превышение потолка зарплат КХЛ в прошлом сезоне.

«По вопросу превышения потолка в прошлом сезоне мы подали апелляцию в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. Пока дата рассмотрения не назначена.

Наша логика проста здесь. Сезон закончился досрочно, мы не дополучили прибыль. Если бы мы вылетели при таком превышении потолка, сразу выплатили бы штраф. Но мы должны были идти дальше, мы не получили доходы.

Хотим, чтобы в это учли в каком-то виде. Надеемся, что нас услышат в суде», – сказал Курносов.

В чемпионате-2019/20 потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.

Сообщалось, что «Салават Юлаев» отказывается платить 215 миллионов рублей.

ЦСКА и «Салават» не платят штрафы за превышение потолка. Наказание за это нигде не прописано, но их нельзя было допускать к сезону