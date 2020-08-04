Дзюба о Соболеве: «Бред, никакого конфликта и извинений не было. Созвонились, поговорили по-мужски»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о своих отношениях с новичком национальной команды .

«Вообще изначально это суперраздутая журналистами, вашими коллегами, ситуация. Я не понимаю. Мне кажется, вообще перестали много говорить о футболе, мы больше говорим о каких-то непонятных вещах.

Как такового конфликта вообще, в принципе, не было. Когда мы с Сашей созвонились, не было каких-то извинений или еще чего-то. Мы просто поговорили по-мужски, какие-то вещи останутся между нами, поздоровались, улыбнулись и друг другу только желаем удачи на футбольном поле.

Вся эта ситуация болельщиками и журналистами, честно говоря... Доходит до смешного. Люди додумывают, какие-то сказочные уже начинаются версии. Я поэтому и не комментировал, потому что комментировать нечего. Люди придумывают на ровном месте какие-то вещи и живут... Ну в таком современном мире мы живем, в котором любую тему будут размусоливать. Пусть говорят о качестве игры «Спартака», «Зенита», сборной, а не о каких-то вещах.

Поэтому я считаю, что это бред. Надеюсь, что с сегодняшнего дня эта тема закроется раз и навсегда, потому что уже, честно говоря, подташнивает от этого», – сказал Дзюба.

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