Кокорин в «Спартаке», Ловрен в Петербурге, Юран продолжает жечь, пост Аршавина в «Зените», Хэмилтон снова выиграл и другие новости утра

1. Кокорин перешел в «Спартак», подписав контракт по схеме «3+1». Александр обещает: «Сделаем красиво». Он уже провел первую тренировку в новом клубе.

2. Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и взял в «Зените» 6-й номер Ивановича. Хорват сразу заговорил по-русски (пообещал и дальше учить язык) и отвесил комплимент Северной столице: «Петербург входит в топ-3 красивейших городов Европы».

3. Есть версия, что Сергей Юран получал 500 тысяч рублей в месяц в «Химках» и запросил в 5 раз больше. Его реакция: «А что тут такого?» Тренер продолжил жечь в прессе. Пообещал подать иски в УЕФА и европейский арбитражный суд, связал «Спартак» и «рейдерский захват», а также заявил, что москвичи получат «из «Уфы» и «Химок» 12 очков» в новом сезоне РПЛ. «Уфа» странно ответила: «Возможны только законные договоренности». Шеф «Спартака» Газизов отмахнулся: «Пусть РФС разбирается».

4. «Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола. Клуб ориентируется на «Аякс», «Баварию» и «Барсу» в сфере молодежного футбола и усиливает «спортивное направление клуба».

5. «Коламбус» обыграл «Торонто в квалификации Кубка Стэнли, «Филадельфия» победила «Бостон», «Колорадо» – «Сент-Луис» в круговом турнире и другие результаты.

6. Завершился чемпионат Италии. В Серии А забили 1154 гола (более 3 голов в среднем за игру) – это лучший результат в топ-5 лиг в сезоне-2019/20. Разрешилась последняя интрига: «Лечче» вылетел в Серию Б.

7. Трансферы. Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Урунов 3 августа пройдет медосмотр для «Спартака». «Тамбов» может арендовать Мирзова. Конте может покинуть «Интер», Аллегри – главный кандидат на замену. «Ман Сити» хочет подписать Серджи Роберто. «Арсенал» интересуется защитником «Севильи» Диего Карлосом.

8. НБА. «Бруклин» обыграл «Вашингтон», «Бостон» был сильнее «Портленда» и другие результаты.

9. Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен – второй, Леклер – третий, Квят разбил болид и сошел.

10. Еще немного российского футбола. ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче, «Химки» победили «Динамо» (2:0). «Крылья Советов» и «Балтика» поделили очки (0:0) в 1-м туре Олимп-ФНЛ, «Торпедо» уступило «Шиннику» (0:1). «Евпатория» стала чемпионом Крыма.

11. UFC Fight Night 173. Брансон победил Шахбазяна, Майя – Калдервуд и другие результаты.

12. В КХЛ за разговоры с судьями будут дополнительно удалять на 2 минуты.

13. Надаль занял четвертое место на чемпионате Балеарских островов по гольфу. Это потому что на траве?

Цитаты дня:

Кокорин о переходе: «Детская обида позади. Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий»

Тихонов о митингах в Беларуси: «Туда не вышел ни один рабочий. Ходит офисный планктон, айтишники, студенты, которым интересно поорать»

Руни о тактике Фергюсона против «Барсы» в финалах ЛЧ: «Это было самоубийство. Он сказал: «Мы «МЮ» и будем атаковать»

Гендиректор «Зенита»: «Искренне поздравляю Кокорина с переходом в «Спартак». Наше соперничество обогатится»

Артем Дзюба: «К юмору отношусь прекрасно, глупый человек не умеет шутить. Уважаемые россияне, улыбайтесь!»

Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол и достижения. Хотим, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов»

Геннадий Орлов: «Переход Кокорина – перчатка от «Спартака» Санкт-Петербургу»

Роналду о победе в Серии А: «Вперед, за моим третьим скудетто!»