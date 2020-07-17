«Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки». Сам мне говорил». Агент Сафонов о хавбеке

Агент Алексей Сафонов высказался о будущем после ухода из «Ахмата».

«Я знаю ситуацию изнутри. Без него скучают его дочки, и он скучает по ним. Поэтому он хочет быть ближе к дому. Он мог бы помочь и «Динамо», и «Спартаку».

Денис мне говорил, что готов подписать со «Спартаком» и уйти в аренду в . Прийти в Подмосковье и играть за десятку грина (десять тысяч долларов в месяц – прим.) он не готов. Учитывая семью, дочек, бракоразводный процесс. Ему нужно до конца заработать.

Смотрим варианты в России, Катаре, Эмиратах и Китае. Но у него приоритет – Россия.

Он бы «Спартаку» с точки зрения футбола помог. Команде нужен опытный дядька. Когда Тедеско говорит, что он с молодежью добьется результата, это странно. Отставание от чемпиона на 33 очка – очень много. Тридцати очков хватает, чтобы не вылететь. А тут такая разница.

И второе. Примут фанаты или не примут. Например, тот же Кокорин говорил, что за играть не буду. Сейчас он начнет забивать, и все все благополучно забудут», – сказал Сафонов в интервью Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, игрок был переведен в дубль.