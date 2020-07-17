Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол и достижения. Хотим, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» высказался о переходе .

– Насколько сложным был этот трансфер?

– Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата, и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

– Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам… Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.

– «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.

– А примут ли Кокорина болельщики «Спартака»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду…

– Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.

– А фанаты не будут ему припоминать зенитовское и динамовское прошлое?

– Саша однозначно встретится с болельщиками. У него такой же мотив, как и у меня. Сделать «Спартак» сильнее.

– Подписав Кокорина, вы бросили перчатку «Зениту»?

– Я не буду развивать эту тему. Пусть она останется в прошлом интервью.

– Но многие рассматривают этот трансфер именно как вызов питерскому клубу…

– Не хочу это комментировать. Мы же коллеги. Все нужно выяснять на футбольном поле.

– Считаете, с приобретением Кокорина у «Спартака» появляются шансы на чемпионство?

– Мы ради этого и работаем, – сказал Газизов.

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