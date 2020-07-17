Юран о «Спартаке»: «Из «Уфы» и «Химок» будет 12 очков. Газизов пришел, и ему надо доказать Федуну, что это правильное решение»

Бывший главный тренер «Химок» в разговоре с пранкерами поделился мыслями о методах работы генерального директора «Спартака» .

«Не передать словами, очень тяжело… Это просто рейдерский захват. Я бы объяснил Андрею Юрьичу [Воробьеву, губернатору Московской области], просто я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг, у меня других слов просто нет. Команда разбегается, многие покинули и покинут ее. Воспитанники «Химок», «Торпедо» ушли. То есть, развал полный.

Поэтому я пытался Андрею Юрьичу дозвониться, мне телефон дали. Понимаю, что это может быть некорректно. Когда мы с министром разговаривали по зарплате, по футболистам, он говорит: «Я вечером поеду с Газизовым встречаться». Я говорю: «Можно мне хотя бы список футболистов, потому что 8-го у нас ответственная игра с ЦСКА, чтобы я понимал».

Он поехал, а после тренировки вечером мне позвонил и сказал: «Я с зарплатой не согласовал с Газизовым, и плохая весть: мы снова возвращаем этого спортивного директора, Егорова». Я ему говорю: «Вы вообще понимаете? Человек с уголовными делами, которые еще продолжаются. И вообще, я же вам объяснял, что это за люди». Ну, вот такая печальная новость.

В футбольных кругах мне так рассказывали, что Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И . Это 12 очков.

Но я сказал, что это даже не обсуждается. Если хоть намек будет, чтобы сдать игру и помогать … Футболистами – да, чтобы прогрессировали, вопросов нет. А эти моменты – вы извините», – сказал Юран.

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору