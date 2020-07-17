Гендиректор «Зенита»: «Искренне поздравляю Кокорина с переходом в «Спартак». Наше соперничество обогатится»

Генеральный директор прокомментировал подписание контракта, связавшего со .

«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»!

Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», который все любят, реализовалась во время его игры за красно-белых, а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», – сказал Медведев.

Сегодня московский клуб объявил, что подписал с 29-летним форвардом соглашение по схеме «3+1».

Напомним, Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год, заключительную часть сезона-2019/20 он провел в «Сочи» на правах аренды.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин в «Спартаке» – это интересно. Европа – лишь наша фантазия