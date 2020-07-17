Деян Ловрен: «Я уже начал учить русский. Он будет моим пятым языком»

Защитник рассказал, что уже приступил к изучению русского языка.

– Матч за Суперкубок России уже через пять дней. В какой вы форме и готовы ли сыграть с «Локомотивом»?

– У меня не было большого перерыва. Последние 4-5 дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал, знаю, чего от меня ждут тренер и команда. Ожидания таковы, что всегда нужно быть в форме.

Я думаю и чувствую, что готов. Несколько тренировок перед матчем – и я смогу сыграть.

– Семья присоединится к вам в Петербурге?

– Да, я надеюсь. Я бы хотел, чтобы они приехали со мной, но мы не стали рисковать из-за ситуации с коронавирусом. Думаю, как все закончится, они приедут сюда.

Хочу, чтобы этот новый этап начался вместе с моими детьми. Нужно будет найти для них хорошую школу, и все будет в порядке.

– Вы уже говорите на нескольких языка. Что насчет русского?

– Я уже начал немного учить русский – неделю или около 10 дней назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу.

Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки.

– Тогда скажите несколько слов по-русски для наших болельщиков.

– Да, думаю, я могу сказать: «Добрый день».... (долго вспоминает).

– Достаточно. Уже здорово.

– На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову.

Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится, – сказал Ловрен.

Сегодня Ловрен, прибывший в Санкт-Петербург, сказал на русском: «Сине-бело-голубые, хей, хей».

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии