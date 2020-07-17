Кокорин записал видео в форме «Спартака»: «Сделаем красиво»

«Спартак» выложил видео с нападающим Александром Кокориным.
«Привет. Сделаем красиво», – сказал 29-летний футболист в форме московской команды.
Ранее «Спартак» объявил о трансфере Кокорина. С ним подписан контракт по схеме «3+1.
Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку
У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»
FCSM:GO! pic.twitter.com/f6n7nBx3nL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020