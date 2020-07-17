Ловрен на русском: «Сине-бело-голубые, хей, хей!»

Защитник на русском языке поприветствовал болельщиков команды.

Хорват опубликовал видео в сторис инстаграма и сказал: «Сине-бело-голубые, хей, хей! Сине-бело-голубые, хей, хей!»

Сегодня Ловрен прилетел в Петербург. Завтра он должен провести первую тренировку в составе команды.

«Сине-бело-голубей!» 😅



Деян Ловрен быстро осваивает русский язык 💪 pic.twitter.com/jSzpRaLUvD — Sports.ru (@sportsru) August 2, 2020

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии