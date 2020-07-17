Дзюба, Азмун и Семак – лучшие в РПЛ, «Арсенал» взял Кубок Англии, Иммобиле – «Золотую бутсу», поул Хэмилтона в Британии, рокировка в «Химках» и другие новости утра

1. Российская Премьер-лига вручила награды по итогам сезона. Артем Дзюба второй год подряд стал лучшим игроком, Сергей Семак получил приз лучшему тренеру. Кроме того, Дзюба и Сердар Азмун вдвоем признаны лучшими бомбардирами, хотя это и противоречит регламенту.

«Зенит» получил премию за фэйр-плей, Хвича Кварацхелия выиграл приз лучшему молодому игроку. Александр Беленов назван лучшим вратарем, Владислав Безбородов – лучшим арбитром, а гол Джордже Деспотовича «Ахмату» выбрали самым крутым в чемпионате.

2. «Химки» официально объявили об отставке Сергея Юрана. Команду возглавил Дмитрий Гунько.

Футболисты «Химок» направили открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой объяснить отставку Юрана.

3. «Арсенал» в 14-й раз выиграл Кубок Англии, победив «Челси» – 2:1. Для Микеля Артеты это 1-й трофей в роли главного тренера. Таким образом, «Арсенал» пробился в Лигу Европы в следующем сезоне. «Тоттенхэм» в результате выступит во 2-м квалификационном раунде ЛЕ, а «Вулверхэмптон» не сыграет в турнире.

Обамеянг, кстати, уронил кубок Англии во время празднования. «Зенит» не прошел мимо.

4. Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром сезона в Европе и обойдя Левандовского и Роналду. Итальянец опередил Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров Серии А, португалец уступил в борьбе за приз 2-й год подряд.

5. В Италии завершается чемпионат. «Ювентус» на финише проиграл 3 из 4 последних матчей, уступив «Роме» (1:3). «Интер» стал 2-м в Серии А, победив «Аталанту» (2:0). Все результаты дня – тут.

По еврокубкам расклады такие: «Ювентус», «Интер», «Аталанта» и «Лацио» закончили в зоне ЛЧ, «Рома», «Милан» и «Наполи» – в зоне ЛЕ.

6. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании-2020. Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 14-й.

7. Квалификация Кубка Стэнли. В стартовых матчах «Питтсбург» уступил «Монреалю», «Каролина» взяла верх над «Рейнджерс». Другие результаты – здесь.

8. «Краснодар» предложил поправку против фарм-клубов, чтобы арендованные футболисты могли играть со своими командами .

9. Трансферы. «Локомотив» интересуется Глушенковым. «Спартак» хочет 8 млн евро за игрока. Коутиньо за 9 млн фунтов и Гендузи может перейти в «Арсенал» из «Барсы». «Вулверхэмптон» близок к покупке лучшего бомбардира «Браги» Паулинью в связи с интересом «МЮ» к Хименесу. «Милан» обсуждает переход Орье с «Тоттенхэмом».

10. НБА. «Лейкерс» проиграли «Торонто», «Индиана» взяла верх над «Филадельфией». Остальные результаты – здесь.

11. Скончалась мать нападающего «Спартака» Александра Соболева. Московский клуб в связи с этим отложил объявление о трансфере Кокорина. Его представят 3 августа.

12. В США запустили хэштег #Kneel4Hockey. Хоккейные болельщики преклоняют колени в знак поддержки BLM.

Кстати, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поддержал BLM. На его новой маске изображен Мартин Лютер Кинг.

13. Новые формы показали следующие клубы: «Зенит», «Спартак» и «Ливерпуль».

14. Олимп-ФНЛ вернулась. СКА Хабаровск победил «Аланию» – 4:2, «Краснодар-2» пропустил 3 мяча от «Волгаря», а «Спартак-2» одолел Чертаново.

15. «Порту» впервые за 9 лет выиграл Кубок Португалии, вдесятером победив «Бенфику» (2:1).

16. Чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных выступит с Владом Топаловым в новом сезоне «Ледникового периода», Костомаров – с Региной Тодоренко. Среди участников – Бузова и Маркони.

Цитаты дня.

Дзюба о разговорах про 6 очков от «Оренбурга»: «Это я вообще обожаю. «Спартак» тоже наш поставщик?»

Ирина Роднина: «Сомневаюсь, что Загитова вернется. Я видела, как тяжело ей дался последний полноценный сезон»

Юран об увольнении из «Химок»: «Дикий Запад. Меня не пустили на базу забрать вещи»

Станислав Черчесов: «Зенит» и РПЛ – европейского уровня. И Азмун до него дорос»

Ивелин Попов: «Неприятно, когда отбирают очки за полем. «Ростов» должен был попасть в зону ЛЧ»

Артем Дзюба: «Вся Европа не любит Россию. Судьи в еврокубках недолюбливают нас»