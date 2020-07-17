Ловрен будет играть в «Зените» под 6-м номером Ивановича

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выбрал игровой номер.
31-летний хорват будет выступать в футболке с 6-м номером.
До Ловрена под этим номером играли Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Николас Ломбертс, Александр Спивак и Юрий Вернидуб.
Ранее стало известно, что Ловрен прилетел в Петербург. Планируется, что завтра футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».
Деян Ловрен выбрал игровой номер— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020
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