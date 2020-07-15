«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодежного футбола

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил должность в .

Аршавин назначен директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. Сегодня он утвержден в этой должности.

После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и тренировал команду 2004 года рождения.

Также Андрей Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин – воспитанник «Зенита». Он играл за клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. Андрей выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Его самоирония – признание в неспособности решаться на что-либо». Уткин написал портрет Аршавина-менеджера