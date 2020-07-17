Юран о просьбе повысить зарплату: «А что тут такого? Я не ставил ультиматум, готов был работать. Министр не согласовал вопрос со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Химок» прокомментировал информацию о том, что клуб решил прекратить с ним сотрудничество после того, как специалист запросил увеличение зарплаты.

– Вы просили министра спорта Московской области Терюшкова поднять себе зарплату?

– Да, а что тут такого? Я же не ставил министру ультиматум. Это была просто дискуссия. Мы поговорили.

Терюшков мне предложил другую зарплату. Я ответил: «Ок, вопросов нет». Но ведь так и не назвали причину увольнения!

Разве за то, что просишь поднять себе зарплату, с тобой должны сразу расставаться? Как это понимать? У меня действующий контракт. После встречи с Терюшковым я согласился остаться на прежних цифрах в контракте, продолжать работу.

Министру спорта стоит уже сказать правду. Я ему так и ответил тогда: «Не согласовали? Ну ничего страшного. Работаем дальше. Никаких проблем».

– Пишут, что вы просили поднять себе зарплату аж в пять раз.

– Неправда! Это не так. Но разговор о повышении зарплаты действительно был. Считаю, я за полгода доказал свою состоятельность. Команда вышла в РПЛ, дошла до финала Кубка России.

Поэтому я и обратился к Терюшкову с вопросом: «Возможно ли мне увеличить зарплату?» Вот и все. Подчеркиваю – возможно ли? Так ставился вопрос. Результаты же нашей работы очевидны. Разве нет?

Министр ответил, что на такую-то сумму мы не готовы поднять, а вот на такую – пожалуйста. Никаких проблем, я готов был дальше работать. Но министр не согласовал вопрос со «Спартаком».

– Ваша зарплата составляла 500 тысяч рублей?

– Меньше. Готов показать контракт. Эта информация не соответствует действительности, – сказал Юран.

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору