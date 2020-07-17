Юран о просьбе повысить зарплату: «А что тут такого? Я не ставил ультиматум, готов был работать. Министр не согласовал вопрос со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что клуб решил прекратить с ним сотрудничество после того, как специалист запросил увеличение зарплаты.
– Вы просили министра спорта Московской области Терюшкова поднять себе зарплату?
– Да, а что тут такого? Я же не ставил министру ультиматум. Это была просто дискуссия. Мы поговорили.
Терюшков мне предложил другую зарплату. Я ответил: «Ок, вопросов нет». Но ведь «Химки» так и не назвали причину увольнения!
Разве за то, что просишь поднять себе зарплату, с тобой должны сразу расставаться? Как это понимать? У меня действующий контракт. После встречи с Терюшковым я согласился остаться на прежних цифрах в контракте, продолжать работу.
Министру спорта стоит уже сказать правду. Я ему так и ответил тогда: «Не согласовали? Ну ничего страшного. Работаем дальше. Никаких проблем».
– Пишут, что вы просили поднять себе зарплату аж в пять раз.
– Неправда! Это не так. Но разговор о повышении зарплаты действительно был. Считаю, я за полгода доказал свою состоятельность. Команда вышла в РПЛ, дошла до финала Кубка России.
Поэтому я и обратился к Терюшкову с вопросом: «Возможно ли мне увеличить зарплату?» Вот и все. Подчеркиваю – возможно ли? Так ставился вопрос. Результаты же нашей работы очевидны. Разве нет?
Министр ответил, что на такую-то сумму мы не готовы поднять, а вот на такую – пожалуйста. Никаких проблем, я готов был дальше работать. Но министр не согласовал вопрос со «Спартаком».
– Ваша зарплата составляла 500 тысяч рублей?
– Меньше. Готов показать контракт. Эта информация не соответствует действительности, – сказал Юран.
🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору