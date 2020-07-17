Геннадий Орлов: «Переход Кокорина – перчатка от «Спартака» Санкт-Петербургу»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе форварда в «Спартак».

«Газизов открыто сказал, что «Спартак» будет стараться бросить перчатку . Поэтому переход Кокорина в «Спартак» – это перчатка от «Спартака» Санкт-Петербургу. Вообще, «Спартак» – это всегда перчатка для «Зенита», это было так постоянно.

«Зенит» также атаковал «Спартак», когда начинал свою чемпионскую деятельность в последние годы, когда вертикаль успехов выстраивалась, когда случился подъем «Зенита» за последние 10 лет. Это нормально, так и должно быть в спорте.

Такая же история у мадридского «Реала» с каталонской «Барселоной», сейчас «Атлетико» за последние 10 лет кидает перчатку им, это спорт, в спорте это нормально.

Но пока рано «Спартак» записывать в претенденты на чемпионство. В футбол играют 11 человек, одним Кокориным ничего не решишь, надо поставить игру, у «Спартака» много проблем.

Мы Тедеско еще не знаем, надо смотреть, как он будет ставить игру. Да, мы говорим, что он нравится, он энергичный, но сейчас надо выстроить игру в обороне, где хватает там проблем.

Я сказал, что трансфер Кокорина, это второй после Промеса успешный переход. Мне в ответ сразу: «А Жиго, Джикия, Зобнин»? Ребят, а что это вместе с ними «Спартак» на седьмом месте? Что же там удачного?

С Промесом стали чемпионом страны, но все равно нужна целостная команда, сейчас надо в учебно-тренировочной работе и в режиме игр набирать форму. Условия трудные, одна неделя – и снова надо играть, это сложная работа тренеров, вот так проявляется мастерство и искусство тренерское. Поэтому посмотрим, как проявит себя штаб Тедеско», – сказал Орлов.

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