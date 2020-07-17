Бывший главный тренер «Химок» заявил, что подаст в иск против подмосковного клуба.

– [Вчера] утром поехал на базу забрать личные вещи. Плюс, поскольку я уволен не по моей вине, то, как воспитанный в цивилизованном обществе, решил попрощаться с игроками, персоналом, поблагодарить друг друга, пожать руки.

Но сначала меня не пускали на территорию. Пришлось позвонить людям, чтобы пустили. Я человек воспитанный, мы в футбольной семье всегда благодарим друг друга.

Сказали, чтобы я приезжал завтра. Я не понимаю: вы же меня уволили. Они пустили на территорию, но внутрь все равно не давали пройти. Говорили, что сами привезут вещи. Спрашивали: «Зачем вы хотите попрощаться с игроками?»

Я объяснял, что это нормально. Ребята стояли в холле, охрана заблокировала им двери. В итоге они все-таки прорвались. Мы смогли попрощаться, обнялись. Потом они передали мне письмо. Я посмотрел. Они попросили обратиться к губернатору.

Суть в чем? На стадионе был Гунько. Я собираю вещи, а они в это время представляли тренера. Даже этически это неправильно. Гунько это понимал, но все происходило слишком быстро. Все это попахивает рейдерством. Потому что надо было делать все быстро. Быстро, уволить одних, так же быстро назначить других. Это мне напоминает 90-е.

Этим они нарушили спортивные законы. По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Я имею двойное гражданство – российское и португальское.

Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Мне звонят многие журналисты из Европы. Это резонанс. Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Вчера даже Юрий Павлович Семин звонил. Заявил, что у него была такая же ситуация в «Локомотиве». Сказал бороться до конца.

– На что будет направлена жалоба?

– Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу, – сказал Юран в интервью «РБ-Спорт».

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору