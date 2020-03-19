Серия А-2019/20 завершилась матчами заключительного, 38-го, тура.

За весь сезон в чемпионате Италии было забито 1154 гола – 3,04 в среднем за матч. Это 4-й результат в истории лиги.

В нынешнем сезоне это лучший результат в топ-5 лиг среди доигранных чемпионатов. Затем идут Премьер-лига (1034 гола, в среднем за матч – 2,72), Бундеслига (982, в среднем за матч – 3,21) и (942, в среднем за матч – 2,48).

В досрочно завершившейся после 28 туров Лиге 1 было забито 704 гола, в среднем за матч – 2,53.

В Серии А в топ-5 самых забивных команд вошли «Аталанта» (98 голов), (81), (79), (77) и (76).

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