Артем Дзюба: «К юмору отношусь прекрасно, глупый человек не умеет шутить. Уважаемые россияне, улыбайтесь!»

Нападающий обратился к подписчикам в инстаграме.

«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».

Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.

Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – сказал Дзюба.

РПЛ назвала лучшими бомбардирами Азмуна и Дзюбу. Хм, но ведь это противоречит регламенту