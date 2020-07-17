Артем Дзюба: «К юмору отношусь прекрасно, глупый человек не умеет шутить. Уважаемые россияне, улыбайтесь!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к подписчикам в инстаграме.
«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».
Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.
Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – сказал Дзюба.
РПЛ назвала лучшими бомбардирами Азмуна и Дзюбу. Хм, но ведь это противоречит регламенту