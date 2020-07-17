Юран о «Химках»: «Подадим иск в европейский арбитражный суд. Я пойду до конца»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Леонид Кучук CAS Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что обратится в европейский арбитражный суд с жалобой на клуб.

– Ваши дальнейшие действия?

«Химки» нарушили все законы. Юристы готовят иски. Они не могли представлять нового главного тренера, пока не уволили меня.

Обязанности должен был исполнять мой первый помощник, пока не решили окончательно вопрос со мной.

Кроме того, повторилась ситуация с Кучуком в «Локомотиве». Меня же тоже не пускали на базу... Однозначно подадим иск в европейский арбитражный суд.

– Почему в европейский?

– А у меня есть еще и португальское гражданство. Так что я пойду до конца. Обещаю вам. Дело будет громкое! – сказал Юран.

Юран говорил, что подаст иск против «Химок» в УЕФА: «Меня выбросили на помойку, как собаку».

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