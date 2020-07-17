Газизов про слова Юрана о 12 очках «Спартаку» от «Уфы» и «Химок»: «Пусть РФС разбирается»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал высказывания экс-тренера «Химок» .

Юран заявил следующее: «Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». Это 12 очков».

– Будете ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана?

– Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать, – сказал Газизов.

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