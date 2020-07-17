Ловрен прилетел в Петербург

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург.

Ранее 31-летний хорват опубликовал фото из самолета и подписал его: «Вылетаю в Петербург».

Планируется, что завтра футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Деян Ловрен — в Петербурге! 💙 Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020

В конце июля объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля». Игрок подписал с клубом 3-летний контракт. Сообщалось, что сумма трансфера – 11 млн фунтов.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии