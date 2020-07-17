Форвард «Спартака» прокомментировал свой переход в московский клуб.

– Саша, в это многие до конца не верили. Но вот ты в футболке «Спартака». Как ощущения?

– Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.

– Ты мог оказаться в «Спартаке» еще в детстве, но не сложилось. А несколько лет назад говорил, что не представляешь себя красно-белым. Что стало для тебя мотивацией перейти в «Спартак» сейчас?

– Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

– Какие цели ставишь перед собой и каких высот хочешь добиться со «Спартаком»?

– Такой переход – это новая страница в моей жизни. «Спартак» – большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий! – сказал Кокорин.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку