Кокорин о переходе: «Детская обида позади. Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Футбол

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал свой переход в московский клуб. 

– Саша, в это многие до конца не верили. Но вот ты в футболке «Спартака». Как ощущения? 

– Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре. 

– Ты мог оказаться в «Спартаке» еще в детстве, но не сложилось. А несколько лет назад говорил, что не представляешь себя красно-белым. Что стало для тебя мотивацией перейти в «Спартак» сейчас? 

– Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

– Какие цели ставишь перед собой и каких высот хочешь добиться со «Спартаком»? 

– Такой переход – это новая страница в моей жизни. «Спартак» – большой клуб. С нетерпением жду дебюта, к тому же в первом туре сыграем как раз против «Сочи».  

Хочу быть здоровым, по максимуму помогать команде и вернуть тот «Спартак», который все любят: атакующий, результативный и побеждающий! – сказал Кокорин. 

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку 

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Кокорин зажжет: рад и за Сашу, и за клуб
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В «Спартаке» не получится, зря тратятся
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Жаль, что не в Европе – так бы болели за него
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Все равно. Главное, что этот сериал кончился
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Александр Кокорин

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