Кубок Стэнли. Квалификация. «Торонто» против «Коламбуса», «Бостон» сыграет с «Филадельфией» в круговом турнире, «Колорадо» – с «Сент-Луисом»

Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.
Серии квалификации разыгрываются в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.
Сегодня, 2 августа, также стартует круговой турнир Кубка Стэнли.
По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они сыграют в круговом турнире для определения посева.
Все матчи будут проходить в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.
НХЛ
Квалификация
- Дата проведения
- 2 августа, 21.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 3 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 3 августа, 05.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
Круговой турнир
- Дата проведения
- 2 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 3 августа, 01.30, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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