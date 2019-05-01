Кубок Стэнли. Квалификация. «Торонто» против «Коламбуса», «Бостон» сыграет с «Филадельфией» в круговом турнире, «Колорадо» – с «Сент-Луисом»

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Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации разыгрываются в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

Сегодня, 2 августа, также стартует круговой турнир Кубка Стэнли.

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они сыграют в круговом турнире для определения посева.

Все матчи будут проходить в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Нэшвилл – Аризона
Дата проведения
2 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Торонто – Коламбус
Дата проведения
3 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Ванкувер – Миннесота
Дата проведения
3 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Круговой турнир

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
2 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
3 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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