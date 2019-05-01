Кубок Стэнли. Квалификация. «Торонто» против «Коламбуса», «Бостон» сыграет с «Филадельфией» в круговом турнире, «Колорадо» – с «Сент-Луисом»

Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.

Серии квалификации разыгрываются в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.

Сегодня, 2 августа, также стартует круговой турнир Кубка Стэнли.

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они сыграют в круговом турнире для определения посева.

Все матчи будут проходить в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Круговой турнир

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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