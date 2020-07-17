Урунов завтра пройдет медосмотр для «Спартака» (Нобель Арустамян)

Журналист Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник «Уфы» скоро присоединится к «Спартаку».

«Кроме Кокорина, как мы знаем, в «Спартак» переходит и Остон Урунов. Уже завтра он проходит медосмотр для «Спартака». Но не сомневаюсь: этим дело не ограничится. «Спартак» будет покупать.

Но не менее важный для Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что готов заплатить за узбекского игрока 2 миллиона евро. Также стало известно, что Урунов будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро в год.

19-летний хавбек провел за «Уфу» 10 матчей в и не отметился результативными действиями. Урунов присоединился к команде в феврале, ранее он выступал за ташкентский «Локомотив».