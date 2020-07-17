Юран получал 500 тысяч рублей в месяц в «Химках» и запросил в 5 раз больше (Сергей Егоров)

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран хотел, чтобы ему повысили зарплату, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Было 500 тысяч в месяц, тренер хотел повышения в 5 раз.

Уже писал о том, что подтверждается тема по просьбе Сергея Юрана повысить зарплату в «Химках». Его действительно не собирались убирать, хотя аллергия со стороны «Спартака» на высказывания тренера (в частности, на назначение Тедеско) была.

Зарплата Юрана в «Химках» до выхода в финал Кубка России – 300 тысяч рублей, после выхода – 500 тысяч. Тренер имеет право на повышение – он вышел в РПЛ, он уверенно убрал «Урал» в полуфинале и неплохо смотрелся в финале, чуть не отправил «Зенит» в овертайм.

Клуб посчитал просьбу о повышении (говорят о том, что в 5 раз) чрезмерной. Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту», – написал Егоров в телеграм-канале.

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору

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