Кокорин перешел в «Спартак». Контракт подписан по схеме «3+1»

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«Спартак» объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 29-летний форвард подписал со «Спартаком» контракт на 3 года с возможностью продления еще на 1 сезон. 

Он перешел в клуб в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «Зенитом» истек.

Кокорин – воспитанник «Локомотива». Также он выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Сочи». На его счету 47 матчей за сборную России, в которых он забил 12 мячей.

Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи». В составе южан нападающий забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах РПЛ.

С полной статистикой Кокорина можно ознакомиться здесь.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку 

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