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    НБА. «Бостон» сыграет с «Портлендом», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Хьюстон Мемфис Милуоки Бруклин Орландо Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Бостон» сыграет с «Портлендом», «Хьюстон» встретится с лидером Восточной конференции «Милуоки».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Вашингтон
    Дата проведения
    2 августа, 21.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Бостон – Портленд
    Дата проведения
    2 августа, 22.30
    Онлайн матча

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    2 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Орландо – Сакраменто
    Дата проведения
    3 августа, 01.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Хьюстон – Милуоки
    Дата проведения
    3 августа, 03.30
    Онлайн матча

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    3 августа, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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