НБА. «Бостон» сыграет с «Портлендом», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

сыграет с , встретится с лидером Восточной конференции .

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Вашингтон Дата проведения 2 августа, 21.00, «HP Field House » Онлайн матча

Орландо – Сакраменто Дата проведения 3 августа, 01.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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