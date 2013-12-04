НБА. «Бостон» сыграет с «Портлендом», «Хьюстон» встретится с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Бостон» сыграет с «Портлендом», «Хьюстон» встретится с лидером Восточной конференции «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 августа, 21.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 2 августа, 22.30
- Дата проведения
- 2 августа, 23.00
- Дата проведения
- 3 августа, 01.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 3 августа, 03.30
- Дата проведения
- 3 августа, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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