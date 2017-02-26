Гран-при Великобритании-2020. Онлайн

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Сильверстоун» начнется Гран-при Великобритании – четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1».

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«Феррари» в шаге от подиума с ужасной машиной и регулярными фэйлами

Сильверстоун

2 августа 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Эстебан Окон («Рено»)

10. Себастьян Феттель («Феррари»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Алекс Албон («Ред Булл»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Николя Латифи («Уильямс»)

18. Даниил Квят («Альфа Таури»)*

19. Джордж Расселл («Уильямс»)**

20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»)***

* – Квят оштрафован на пять позиций за замену коробки передач

** – Расселл оштрафован на пять позиций за превышение скорости под желтыми флагами

*** – Хюлькенберг начнет Гран-при с пит-лейн

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