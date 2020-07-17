Деян Ловрен: «Петербург входит в топ-3 красивейших городов Европы. Счастлив быть здесь»

Новичок поделился впечатлениями от приезда в Санкт-Петербург.

– Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду начала нового приключения. Я действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но я действительно готов ко всему.

– Вы уже поговорили с тренером ?

– Да, конечно, в последние несколько дней мы общались. Я сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее.

Межсезонье в этом году было не самым длинным в моей карьере (улыбается), но я даже рад этому.

– Знакомы с кем-то из будущих партнеров по команде?

– Лично – нет. Но я играл против некоторых из них, по большей части – на чемпионате мира в матче против России. Так что наверняка увижу знакомые лица.

– Знаете что-то о городе, в котором вам предстоит жить несколько ближайших лет?

– Я слышал только хорошее, поэтому с нетерпением жду, когда смогу встретиться с местными жителями и увидеть красоты Санкт-Петербурга, о которых я наслышан.

Думаю, он точно входит в топ-3 самых красивых городов Европы. Будет интересно. Что-то новенькое для меня, – сказал Ловрен.

Ловрен на русском: «Сине-бело-голубые, хей, хей!»