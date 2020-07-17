«Уфа» о словах Юрана про «Спартак»: «Никогда не дарили очки и не планируем. Возможны только законные договоренности»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на недавние слова экс-главного тренера «Химок» .

В частности, 51-летний специалист заявил: «Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И . Это 12 очков».

Мурзагулов не согласен с видением Юрана.

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование.

Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения.

Сергей – очень резкий человек, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет», – сказал Мурзагулов.

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