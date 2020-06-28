Золотой дубль «Зенита», спор «Спартака» и «Локо» за Кокорина, Талалаев почти в «Ахмате», Тибодо в «Никс» и другие новости утра

1. «Зенит» сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и кубок в один год впервые с 2010-го. В финале с «Химками» главным моментом стал гол Дзюбы с пенальти на 84-й минуте. Не все довольны решением судьи Москалева, но об этом читайте уже в той части дайджеста, где ярчайшие цитаты… К слову, «Зенит» взял Кубок России в 4-й раз и обошел «Спартак», Дзюба тоже улучшил статистику по части трофеев.

2. Футбольный сезон в России завершен, и теперь все ясно с еврокубками! ЦСКА вышел в группу ЛЕ, «Динамо» – в квалификацию. А первым громким матчем нового сезона станет Олимп Суперкубок России. За приз поспорят «Зенит» и «Локомотив».

3. Талалаев покинул «Крылья», проработав в клубе меньше месяца. Многое указывает, что тренер возглавит «Ахмат», стороны уже согласовали двухлетний контракт. А как же Шалимов?

4. Российский трансферный рынок будоражит!

«Зенит» не продлит контракт с Ивановичем, серб не пошел на снижение зарплаты. «Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак».

ЦСКА хочет подписать форварда, центрального защитника и опорника. Пиоли желает видеть Миранчука в «Милане», отступные за Алексея – 8 млн евро.

Газизов хочет подписать Кокорина, чтобы бросить вызов «Зениту». «Локо» может предложить этому форварду 2,4 млн евро в год и бонусы. Кикнадзе говорил с Кокориным по телефону.

Смолов может уйти в «Фенербахче». «Сочи» взял лучшего бомбардира «Спартака-2» Руденко. Смольников ушел из «Зенита» в «Краснодар».

5. Власти Пермского края хотят возродить «Амкар» и сделать из него «команду первой лиги».

6. Вратарю «Барселоны» тер Стегену, одному из лидеров клуба, может потребоваться операция на колене после ЛЧ. Восстановление займет 3-4 месяца.

7. Хави заразился коронавирусом.

8. В НБА Тибодо станет новым главным тренером «Никс».

9. В женском спорте тоже интересно! Баскетболистки «Нью-Йорка» и «Сиэтла» ушли с площадки во время гимна США перед матчем открытия сезона!

10. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье.

Далее цитаты.

Хавбек «Химок» Корян о матче с «Зенитом»: «Позор. Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок»

Юран про 0:1 в финале Олимп Кубка России: «Пенальти вызывает сомнения. ВАР почему-то не смотрели»

Сергей Семак: «Цели «Зенита» – сохранить титул, первые места в чемпионате и Кубке, выиграть Суперкубок»

Губернатор Подмосковья Воробьев: «Если «Зенит» и мог победить, то только так»

Экс-арбитр Николаев о падении Малкома: «Если бы все назначенные пенальти были такими очевидными, ВАР не требовался бы»

Александр Емельяненко об Исмаилове: «Думал, Мага мужчина и выйдет за свою честь, а он испугался драться»

Сергей Семак: «Команды РПЛ очень редко выходят из группы ЛЧ. Это показатель уровня футбола в России»

Агент Смольникова: «Если бы «Зенит» дал Игорю контракт на два года, он бы остался»

Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» – третья по уровню команда АПЛ с октября»

Юрий Ганус: «Допинг – угроза национальной безопасности России. Этот враг у наших ворот? Нет, он уже давно внутри»

Сергей Семак: «В начале сезона тренеры РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом» и «Локомотивом», «Краснодаром»

Дзюба о золотом дубле: «Вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка! Безумно приятно!»

Это он Луневу или кому-то другому отсалютовал?