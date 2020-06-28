«Локо» может предложить Кокорину 2,4 млн евро в год и бонусы. Кикнадзе говорил с ним по телефону

«Локомотив» провел переговоры о возможном переходе форварда Александра Кокорина, сообщает журналист Сергей Егоров.
По его сведениям, несколько дней назад игроку звонил гендиректор клуба Василий Кикнадзе. Нападающий отнесся к этому варианту позитивно.
При этом его финансовые требования по контракту – 10 миллионов евро за 3 года.
Ожидается, что в понедельник трансферный комитет «Локомотива» может согласовать сумму предложения игроку – 2,4 млн евро в год плюс бонусы.
Кикнадзе считает, что перед Лигой чемпионов клубу нужен сильный ход, который даст надежду на то, что «Локо» выступит в этом турнире успешнее, чем в последние 2 года (10 поражений в 12 матчах).
Права на Кокорина принадлежат «Зениту», срок контракта истекает в конце июля, после чего форвард станет свободным агентом.
Вторую часть сезона футболист провел в «Сочи» на правах аренды. Его статистика – здесь.