«Сочи» арендовал лучшего бомбардира «Спартака-2» Руденко с правом выкупа

«Сочи» объявил об аренде форварда «Спартака-2» Александра Руденко.
У южан будет право выкупить 21-летнего игрока по окончании сезона.
Руденко провел 25 матчей в сезоне Олимп-ФНЛ и забил 14 мячей. По ходу сезона он перешел в «Торпедо» на правах аренды. Он стал лучшим бомбардиром «Спартака-2» с 13 голами.
Статистику Руденко можно найти здесь.
Добро пожаловать в Сочи, Александр!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 25, 2020
Состоялся первый трансфер сочинцев в межсезонье:https://t.co/WMYXkAiJ7A pic.twitter.com/SbnKAdjuAH