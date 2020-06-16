«Сочи» арендовал лучшего бомбардира «Спартака-2» Руденко с правом выкупа

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Олимп-ФНЛ Спартак-2 Александр Руденко 1999 Сочи Футбол

«Сочи» объявил об аренде форварда «Спартака-2» Александра Руденко.

У южан будет право выкупить 21-летнего игрока по окончании сезона.

Руденко провел 25 матчей в сезоне Олимп-ФНЛ и забил 14 мячей. По ходу сезона он перешел в «Торпедо» на правах аренды. Он стал лучшим бомбардиром «Спартака-2» с 13 голами.

Статистику Руденко можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья