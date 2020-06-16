«Сочи» арендовал лучшего бомбардира «Спартака-2» Руденко с правом выкупа

объявил об аренде форварда «Спартака-2» .

У южан будет право выкупить 21-летнего игрока по окончании сезона.

Руденко провел 25 матчей в сезоне Олимп-ФНЛ и забил 14 мячей. По ходу сезона он перешел в «Торпедо» на правах аренды. Он стал лучшим бомбардиром «Спартака-2» с 13 голами.

Статистику Руденко можно найти здесь.