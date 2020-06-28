Тер Стегену может потребоваться операция на колене после ЛЧ. Восстановление займет 3-4 месяца

Голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Стегену может потребоваться операция.

Немецкий вратарь испытывает боли в колене, вызванные повреждением сухожилия, из-за которого он пропустил несколько матчей в декабре 2019 года. Несмотря на лечение, недавно 28-летний игрок снова стал чувствовать дискомфорт.

В клубе обсуждают необходимость операции, сообщает As. Решение о хирургическом вмешательстве примут только после окончания выступлений в Лиге чемпионов, которая возобновится в августе.

Если операция состоится, то тер Стегену потребуется 3-4 месяца на восстановление. Таким образом, он вернется не раньше декабря 2020 года.

В завершившемся сезоне вратарь провел 36 матчей, 12 из них – на ноль.