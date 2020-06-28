Сергей Семак: «Команды РПЛ очень редко выходят из группы ЛЧ. Это показатель уровня футбола в России»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о выступлении команд в еврокубках, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В России достиг максимума. В Лиге чемпионов не вышел в плей-офф. В чем нужно прибавить, чтобы выйти?

– Во всем. Наши команды очень редко выходят из группы. На данный момент это показатель уровня футбола в России, наши команды не готовы к тому, чтобы бороться на равных с командами, претендующими на плей-офф. Результат абсолютно прост и всем понятен.

Прибавлять в каждом компоненте. РПЛ и Лига чемпионов – разные турниры, это всем понятно, там играть намного тяжелее.

– Вы минимизировали риски в первом тайме, потому что «Зенит» не втапливал по скорости со старта?

– Может, пять минут мы сыграли неплохо, создали пару моментов. Видимая легкость сыграла плохую шутку, наша игра стала очень медленной. Было очень слабое движение, особенно у атакующей линии. Это состояние мне не понравилось.

Второй тайм провели неплохо, прибавили в переходах, не давали создавать сопернику. Естественно, концовка, где у «Химок» был шанс, заставила понервничать. В любом случае ребята молодцы, кто-то выхолощен, кто-то физически подустал, но мы добились результата.

– Почему в первом тайме сыграли с ромбом в центре поля?

– Никакая схема не будет работать без движения. Мы неправильно распоряжались мячом в первом тайме, да, контролировали, но медленно перемещали.

играли с двумя опорниками, один из которых действует по всему полю, поэтому нужно было создавать зоны, а потом доставлять в них мяч. Мы очень часто упрощали, мало задействовали фланговых защитников, отсюда потери и такая блеклая игра в первом тайме, – сказал Семак.