ЦСКА хочет подписать форварда, центрального защитника и опорника

ЦСКА определился с планами на летнее трансферное окно.

Как сообщает Bobsoccer.ru, руководство московского клуба нацелено на усиление трех позиций – в ЦСКА хотят купить нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника.

При этом с кандидатурой нападающего уже есть определенность – это , трансфер которого из согласован.

Также отмечается, что никто из лидеров команды не уйдет летом. ЦСКА может расстаться лишь с теми игроками, которые получали мало игровой практики в этом сезоне.

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