Юрий Ганус: «Допинг – угроза национальной безопасности России. Этот враг у наших ворот? Нет, он уже давно внутри»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) высказался о проблемах с допингом в России.

«При двух беспрецедентных допинговых кризисах в России, допинг – враг спорта России №1. Он угрожает нашим ценностям. Допинг отнимает будущее у наших детей, посвятивших себя спорту.

Допинг – угроза национальной безопасности России. Этот враг у наших ворот? Нет, он уже давно внутри.

Чтобы сразить такого врага, как допинг, нужен всеобъемлющий фронт борьбы. А что мы видим? РУСАДА, реально борющееся с допингом в интересах спорта России, а значит, в национальных интересах, под огнем сфабрикованных обвинений. В чьих интересах действуют наши оппоненты?

Антидопинг – это не просто набор антидопинговых функций, это прежде всего культура нулевой терпимости к допингу. Это то, как относятся к допингу и допинговым нарушениям внутри страны и на всех ее уровнях. Именно это топит легкую атлетику России.

Враг у ворот? Он уже давно внутри», – написал Ганус в Twitter.

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