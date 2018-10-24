Александр Емельяненко: «Думал, Мага мужчина и выйдет за свою честь, а он испугался драться»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что не считает себя проигравшим в поединке против средневеса АСА Магомеда Исмаилова.

«Самочувствие отличное. Я доволен тем, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнес. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно.

Ни в одном из раундов я не чувствовал никакой опасности от него. Все, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь.

А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду.

Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия.

Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идет атака, а связке, которая к чему-то приводит.

Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше – добивание. – по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана», – сказал Емельяненко.

На АСА 107 в Сочи Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.

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