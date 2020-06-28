«Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак»

«Рубин» не намерен продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в , клуб отказался отпустить 19-летнего хавбека в «Спартак».

На игре 30-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» присутствовали генеральный директор московского клуба и гендиректор казанцев . Руководитель «Спартака» интересовался возможностью приобретения Хвичи, однако получил отказ.

«В клубе не хотят усиливать конкурентов, поэтому его продажа в российский клуб маловероятна на данный момент», – сообщил источник, подтвердив информацию, появившуюся вчера.

Также источник подтвердил, что капитан пытался убедить Хвичу перейти в московский клуб, однако тот сказал, что этот вопрос должен решаться на уровне руководства клубов.

Источник, близкий к игроку, и собеседник в «Рубине» также добавили, что игроком продолжает интересоваться «Краснодар», но о серьезных переговорах пока говорить рано.

Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до 2024 года. Хавбек провел за клуб 27 матчей в РПЛ-2019/20, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста. Статистику Кварацхелии можно посмотреть здесь.