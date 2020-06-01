Смолов может перейти в «Фенербахче». Идут переговоры

Нападающий может продолжить карьеру в Турции.

Как пишет журналист Беркай Токгюз, видит в Смолове возможную замену 26-летнему форварду Ведату Мурики.

Стороны провели первые встречи по поводу возможного перехода, однако договоренности о трансфере пока нет.

Об интересе «Фенербахче» к Смолову уже сообщалось в начале июня. Также отмечалось, что интерес к нему проявляют «Галатасарай» и «Бешикташ».

Вторую часть сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды, где забил 2 мяча за 14 матчей Ла Лиги. Испанский клуб не стал выкупать его у «Локомотива».

Мурики в сезоне-2019/20 забил 15 мячей в чемпионате Турции и является лучшим бомбардиром «Фенербахче». У ближайшего преследователя Макса Крузе семь голов.

С полной статистикой 30-летнего Смолова вы можете ознакомиться здесь.