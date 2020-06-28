«Зенит» взял Кубок России в 4-й раз и обошел «Спартак»

Теги Спартак Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия Олимп Кубок России Футбол

«Зенит» стал обладателем Олимп Кубка России.

Команда тренера Сергея Семака в финале обыграла «Химки» (1:0).

«Зенит» взял Кубок России в 4-й раз. По этому показателю он обошел «Спартак», на счету которого 3 трофея. Чаще всех Кубок России выигрывал «Локомотив» – 8 раз, затем идет ЦСКА – 7 трофеев.

Последний раз до этого «Зенит» выигрывал Кубок России в 2016 году, когда обыграл ЦСКА в финале со счетом 4:1.

В СССР лидером по победам в финале Кубка был «Спартак» (10 трофеев), «Зенит» выигрывал лишь раз. 

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