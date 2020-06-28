Полузащитник «Химок» Аршак Корян остался недоволен судейством в финале Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).
25-летний футболист выложил видео эпизода с защитником «Химок» Евгением Гапоном и хавбеком петербуржцев Малкомом, по итогам которого судья Владимир Москалев поставил пенальти в ворота подмосковного клуба. Артем Дзюба реализовал удар.
«Позор (в посте Корян использовал английское слово shame – прим. Sports.ru). Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – написал Корян в инстаграме.
Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти
Держи единственный мяч финала Олимп-Кубка России 🏆— Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020
Малкома сбили в штрафной, а Дзюба четко исполнил наказание 👌https://t.co/7SGfcJA4vA pic.twitter.com/5tU25uXAup