Полузащитник «Химок» остался недоволен судейством в финале Олимп Кубка России с (0:1).

25-летний футболист выложил видео эпизода с защитником «Химок» и хавбеком петербуржцев , по итогам которого судья поставил пенальти в ворота подмосковного клуба. Артем Дзюба реализовал удар.

«Позор (в посте Корян использовал английское слово shame – прим. Sports.ru). Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – написал Корян в инстаграме.

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти