Хавбек «Химок» Корян о матче с «Зенитом»: «Позор. Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Евгений Гапон Владимир Москалев Аршак Корян Малком Футбол

Полузащитник «Химок» Аршак Корян остался недоволен судейством в финале Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1). 

25-летний футболист выложил видео эпизода с защитником «Химок» Евгением Гапоном и хавбеком петербуржцев Малкомом, по итогам которого судья Владимир Москалев поставил пенальти в ворота подмосковного клуба. Артем Дзюба реализовал удар.

«Позор (в посте Корян использовал английское слово shame – прим. Sports.ru). Чемпионское судейство. Судьи выиграли кубок», – написал Корян в инстаграме. 

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти

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