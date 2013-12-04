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    НБА. Контрольные матчи. «Орландо» – «Лейкерс», «Сакраменто» против «Милуоки» и другие встречи

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    В субботу, 25 июля, продолжатся контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Орландо» против «Лейкерс», «Сакраменто» встретится с «Милуоки».

    Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

    НБА

    Контрольные матчи

    Орландо – Лейкерс
    Дата проведения
    25 июля, 19.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Сакраменто – Милуоки
    Дата проведения
    25 июля, 19.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Юта – Майами
    Дата проведения
    25 июля, 23.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Бруклин
    Дата проведения
    25 июля, 23.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Клипперс
    Дата проведения
    26 июля, 03.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Денвер
    Дата проведения
    26 июля, 03.30, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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