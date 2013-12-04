НБА. Контрольные матчи. «Орландо» – «Лейкерс», «Сакраменто» против «Милуоки» и другие встречи

В субботу, 25 июля, продолжатся контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

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Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.

НБА

Контрольные матчи

Орландо – Лейкерс Дата проведения 25 июля, 19.00, «HP Field House » Онлайн матча

Юта – Майами Дата проведения 25 июля, 23.00, «HP Field House » Онлайн матча

Вашингтон – Клипперс Дата проведения 26 июля, 03.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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