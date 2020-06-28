Сергей Семак: «Цели «Зенита» – сохранить титул, первые места в чемпионате и Кубке, выиграть Суперкубок»

Главный тренер рассказал о задачах команды на следующий сезон по следам победы в Олимп Кубке России.

«Цели – сохранить титул, постараться бороться также за первое место и в чемпионате, и в Кубке, постараться выиграть Суперкубок.

Мы должны играть везде на победу. Насколько получится – мы это узнаем. В футболе бывает все», – заявил Семак.

Напомним, 7 августа «Зенит» встретится с «Локомотивом» в матче Олимп Суперкубка России.

«Зенит» выиграл 4-й Кубок России и обогнал «Спартак». Иванович так радовался, что разбил трофей