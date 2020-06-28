Губернатор Подмосковья: «Если «Зенит» и мог победить, то только так»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил после финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Единственный гол в матче забил форвард Артем Дзюба с пенальти во втором тайме.

«Ребята, молодцы! Спасибо за игру и самоотдачу, если «Зенит» и мог победить, то только так. Поздравляю 🤝», – написал губернатор в твиттере.