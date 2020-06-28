Губернатор Подмосковья: «Если «Зенит» и мог победить, то только так»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил «Химки» после финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (0:1).
Единственный гол в матче забил форвард Артем Дзюба с пенальти во втором тайме.
«Ребята, молодцы! Спасибо за игру и самоотдачу, если «Зенит» и мог победить, то только так. Поздравляю «Зенит»🤝», – написал губернатор в твиттере.
Ребята, молодцы !— Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) July 25, 2020
Спасибо за игру и самоотдачу, если Зенит и мог победить, то только так!
Поздравляю Зенит🤝 pic.twitter.com/TSzMtE6dIR