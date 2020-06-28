Дзюба выиграл 6-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Олимп Кубок России Футбол

«Зенит» стал обладателем Олимп Кубка России, обыграв в финале «Химки» (1:0).

Этот трофей стал 6-м в составе «Зенита» для форварда Артема Дзюбы. Ранее вместе с петербуржцами он выиграл РПЛ в сезонах-2018/19 и 2019/20, завоевал Кубок России в 2016 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015 и 2016 годах.

Будучи футболистом «Спартака» с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

Со статистикой 31-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

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