Пиоли хочет видеть Миранчука в «Милане». Отступные хавбека «Локо» – 8 млн евро (Нобель Арустамян)

Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе из в «Милан».

«Пиоли зимой, как тренер, одобрил сделку по Миранчуку: он хотел видеть Алексея в «Милане». Рангник же, как говорили в кулуарах, в Миранчуке заинтересован не был и делал ставку на футболистов других игровых характеристик. Миранчук не подходил Рангнику.

Теперь же «Милан» снова настроен к Миранчуку позитивно. В ближайшее время «россонери» сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано.

За какую сумму продадут Миранчука? Уже долгое время «Локомотив» убеждает нас, что не продаст его меньше чем за 20 млн евро. Но сумма выкупа в контракте Алексея — всего восемь миллионов.

Я понимаю, что у «Локо» есть договоренность с агентами Миранчука — о том, что с покупателей они будут пытаться получить больше, уж точно двузначную сумму. Тем не менее фактор отступных важно учитывать.

Давно говорят и у нас, и в Италии о возможном переходе в «Локомотив» защитника , и эти сделки связывают, но вероятно, что истории станут все же параллельными. «Локомотив» ищет левого защитника, но не думаю, что «Локо» выгодно включать Лаксальта как-то в трансфер Алексея. Это все сильно усложнит. Да и вообще я удивителен факту, что «Локомотив» так хочет уругвайца, который последние годы практически не играет в Серии А, а если и играет, то довольно средне. Хотя проблема левого защитника и «Локомотива» стоит остро.

Другое дело, что для включить Лаксальта в сделку очень выгодно. Ты получаешь желанного игрока и избавляешься от ненужного актива.

Развития истории с Миранчуком за предстоящие недели до старта нового сезона ждать стоит», – написал Арустамян.

В 2015 году появлялась информация о том, что отступные Миранчука в «Локомотиве» составляют 20 млн евро.

В этом сезоне Миранчук провел 27 матчей за «Локо» в РПЛ, забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.