Экс-судья Николаев о падении Малкома: «Если бы все назначенные пенальти были такими очевидными, ВАР не требовался бы»

Бывший судья оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в финальном матче Олимп Кубка России с «Химками» (1:0).

«Если бы все назначенные пенальти были такими очевидными, ВАР не требовался бы. Психологически финал был непростым. Он был не самым сложным с точки зрения судейства. Москалев очень уверенно провел матч.

По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьет по ногам. Это пенальти», – сказал Николаев.

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